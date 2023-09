Parijzenaars niet echt enthousiast over komst koning Charles

Parijzenaars staan vooralsnog niet te springen om het bezoek van de Britse koning Charles, die woensdag de Franse hoofdstad aandoet in het kader van zijn staatsbezoek aan het land. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

“Hij is maar de zoon van, ze zijn al oud en we hebben niet echt een lange geschiedenis samen”, zegt de gepensioneerde Mireille Mauve. De 88-jarige vindt Camilla, de vrouw van Charles, daarnaast “niet zo betoverend” en zelfs “een beetje saai”. “Dit alles zorgt niet voor veel interesse”, zegt de Française, die overigens Charles’ moeder koningin Elizabeth en haar paarden wel leuk vond.

Ook de jongere generatie heeft niet echt een hoge pet op van de Britse koning. “Sinds koningin Elizabeth is overleden, is de koninklijke familie niet meer zo belangrijk”, vindt de 15-jarige Alexia Aubert. “Koning Charles is niet zo belangrijk en symbolisch als Elizabeth, dus het maakt niet echt uit of hij komt of niet.”

In Parijs zijn Charles en zijn vrouw Camilla onder meer eregast tijdens een staatsbanket in het paleis van Versailles. Ook wonen zij een herdenkingsceremonie bij de Arc de Triomphe bij en spreekt het koningspaar met Franse sporters over de voordelen van sport, met name voor jongeren.