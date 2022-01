Parlementariër wil dat Andrew ook titel hertog van York inlevert

Rachael Maskell, parlementariër voor kiesdistrict York Central, wil dat prins Andrew ook zijn titel van hertog van York kwijtraakt. Die oproep doet ze in The Guardian in reactie op het nieuws dat de prins zijn militaire titels heeft ingeleverd.

Maskell vindt dat Andrew niet langer hertog van haar stad genoemd moet worden vanwege de misbruikzaak die tegen hem loopt. “Er is een zeer ernstige beschuldiging geuit tegen deze man met vele privileges.”

Gemeenteraadslid Darryl Smalley is het daarmee eens. “Ik denk dat het merendeel van de mensen in York hetzelfde denkt over het beschermen van de reputatie van de stad.”

Als burger

De titel hertog van York wordt meestal gegeven aan de tweede zoon van de Britse monarch. Die titel heeft Andrew nog, maar donderdag werd bekend dat hij zowel zijn militaire titels als eretitels heeft ingeleverd vanwege de misbruikzaak. “De hertog van York zal geen openbare taken blijven uitoefenen en verdedigt zich in deze zaak als burger”, liet Buckingham Palace weten.

De inmiddels 38-jarige Virginia Giuffre beschuldigt de prins ervan haar op 17-jarige leeftijd meerdere keren te hebben misbruikt. Deze week oordeelde de rechter in New York dat de zaak doorgezet mag worden. Andrew spreekt de aantijgingen tegen.