Paul McCartney eert Elizabeth met liefdevolle memoires

Paul McCartney heeft vrijdag op zijn website een uitgebreid eerbetoon aan de overleden koningin Elizabeth geplaatst. De voormalige Beatle en de Britse vorst hadden al jaren een hechte band.

“In deze verdrietige tijd rondom het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II kwamen mijn herinneringen terug en die wil ik graag met jullie delen”, schrijft McCartney in zijn memoires. “Ik voel me bevoorrecht dat ik tijdens de regeerperiode van koningin Elizabeth II heb geleefd.”

De 80-jarige zanger zegt dat hij al heel lang fan van de koningin is. “Toen ik 10 jaar oud was, deed ik mee aan een essaywedstrijd in Liverpool en won ik met mijn essay over de Britse monarchie”, blikt McCartney terug. “In 1953, toen de koningin werd gekroond, kocht iedereen in mijn straat in Liverpool een televisie om de kroning in prachtig zwart-wit te kijken.”

In totaal heeft McCartney de koningin “acht of negen keer” ontmoet. Een grote eer, noemt hij het zelf. “Ze maakte met haar goede gevoel voor humor en haar waardigheid heel veel indruk op me”, schrijft McCartney bij een aantal foto’s van hun ontmoetingen. “Je zal worden gemist.”