Paus diepbedroefd om overlijden Elizabeth

Paus Franciscus reageerde “diepbedroefd” op het overlijden van koningin Elizabeth. Hij bidt voor “eeuwige rust” voor de 96-jarige monarch en staat ook stil bij de nieuwe koning Charles.

In een persoonlijk telegram aan de nieuwe koning prees het hoofd van de katholieke kerk “de onvoorwaardelijke dienstbaarheid en het standvastige geloof in de Heer Jezus Christus” van de koningin. Hij vraagt om “een overvloed aan goddelijke zegeningen” voor Charles, die hij “troost van de Heer” toewenst.

Charles heeft in het verleden aangegeven dat hij bij zijn kroning “geloof” wil verdedigen en niet “het geloof”. Dat zou vragen kunnen oproepen over de relatie tussen de Church of Engeland en het Britse koningshuis, schreef een Britse organisatie die pleit voor een scheiding tussen kerk en staat vijf jaar geleden in een rapport waarover de Britse krant The Guardian berichtte.

De Queen bracht tijdens haar leven verscheidene bezoeken aan het Vaticaan. In totaal ontmoette ze vijf pausen.