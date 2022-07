Pauselijke groeten voor koningin Elizabeth

Paus Franciscus heeft tijdens zijn vlucht naar Canada een telegram naar de Britse koningin Elizabeth gestuurd. Vanuit het vliegtuig bracht hij een groet aan de vorstin, die ook staatshoofd is van Canada.

“Terwijl ik over het Verenigd Koninkrijk vlieg op weg naar Canada, stuur ik mijn goede wensen aan Uwe Majesteit, de leden van de koninklijke familie en alle inwoners van het rijk. Ik bid dat de almachtige God u zal zegenen met zijn gaven van kracht, vreugde en vrede”, zo luidt de boodschap.

Franciscus is voor een week in Canada, vooral om daar excuses aan te bieden voor de rol van de rooms-katholieke kerk bij de misstanden op internaten voor inheemse kinderen. Hij ontmoette koningin Elizabeth in 2014, een jaar nadat hij tot paus was verkozen. De vorstin bracht destijds een staatsbezoek aan het Vaticaan.