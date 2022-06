People: Pippa Middleton in verwachting van derde kind

Pippa Middleton is zwanger van haar derde kind. De jongere zus van Catherine, de hertogin van Cambridge, werd zaterdag tijdens het concert voor het jubileum van koningin Elizabeth gespot met een bollende buik. Ingewijden bevestigen aan het Amerikaanse tijdschrift People dat ze in verwachting is.

De 38-jarige Pippa en haar man James verwelkomden hun eerste kind, zoon Arthur, in 2018. Vorig jaar maart kreeg het koppel dochter Grace.

Pippa en James gaven elkaar in 2017 het jawoord. Ze hebben de zwangerschap nog niet officieel bekendgemaakt.