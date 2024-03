Persbureau AFP controleert eerder verspreide beelden Catherine

AFP gaat foto’s die eerder aan het Franse persbureau verstrekt zijn door prinses Catherine en prins William opnieuw controleren. Dat laat een woordvoerder van het persbureau weten naar aanleiding van een foto van Catherine en haar kinderen die de prinses zelf bewerkte.

“We zijn nu bezig met het opnieuw controleren van alle foto’s die ons tot nu toe door Kensington Palace zijn verstrekt en die momenteel nog op ons platform staan”, zegt de woordvoerder.

AFP plaatste net als andere grote persbureaus zoals Reuters en Getty de foto in eerste instantie, maar trok die later terug toen bleek dat het beeld gemanipuleerd was. “Dit heeft ons duidelijk gemaakt dat we waakzamer dan ooit moeten zijn met uitgedeelde foto’s, waar ze ook vandaan komen.”

Transparantie

“AFP voelde zich genoodzaakt de foto te verwijderen om het vertrouwen van zijn abonnees te behouden en de transparantie voor het publiek te behouden. Vooral in een samenleving waar gemanipuleerde afbeeldingen wijdverspreid zijn”, aldus het persbureau.

De foto van de vrouw van prins William met hun kinderen George, Charlotte en Louis was de eerste die door het Britse koningshuis werd gedeeld sinds zij in januari naar het ziekenhuis moest voor een buikoperatie. Op het beeld was te zien dat een deel van de mouw van prinses Charlotte ontbreekt, is de hand van Catherine wazig en lijkt er iets mis te zijn met de rits van haar vest.

Het is niet voor het eerst dat er twijfels waren over aanpassingen van beelden die door de Britse koninklijke familie verspreid werden. Afgelopen december leek bijvoorbeeld bij prins Louis een middelvinger te ontbreken op het kerstportret dat verspreid werd van het gezin van William en Catherine.