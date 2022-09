Podcast Meghan keert volgende week terug

Na een stilte van vier weken keert de podcast Archetypes van Meghan, de echtgenote van de Britse prins Harry, aanstaande dinsdag terug met een nieuwe aflevering. De hertogin van Sussex lanceerde de podcast in augustus en kwam gelijk wereldwijd op de nummer één-positie terecht, maar stopte na drie afleveringen toen koningin Elizabeth overleed.

De officiële rouwperiode van de Britse koninklijke familie kwam dinsdag ten einde. Deze duurde tot zeven dagen na de uitvaart van de Queen.

In de eerste aflevering van Archetypes sprak Meghan uitgebreid met Serena Williams over het stoppen met tennis, en in de tweede aflevering was Mariah Carey te gast. In de aflevering van 4 oktober spreekt ze met comedian en actrice Margaret Cho over Aziatisch-Amerikaanse rolmodellen in de entertainmentindustrie.