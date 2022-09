Podcast Meghan op pauze wegens overlijden Elizabeth

De podcast van Meghan Markle, genaamd Archetypes, krijgt vanwege het overlijden van koningin Elizabeth even geen nieuwe afleveringen. Dat meldt entertainmentsite People.

Dat zal in elk geval deze week niet gebeuren, stelt People. De entertainmentsite meldt verder dat het nog niet bekend is wanneer wel een nieuwe aflevering verschijnt van de podcast, die Meghan vorige maand lanceerde.

De oma van prins Harry, de man van Meghan, overleed afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd. Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, waren al in het Verenigd Koninkrijk om liefdadigheidsbijeenkomsten bij te wonen. Zaterdag sprak het stel samen met prins William en zijn vrouw Catherine met het toegestroomde publiek bij Windsor Castle. De uitvaart vindt komende maandag plaats in Westminster Abbey.

Archetypes wordt in onder meer Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada goed beluisterd op Spotify. In de podcast praat Meghan met verschillende gasten over vooroordelen waar vrouwen mee te maken krijgen. Zo sprak Meghan eerder onder meer met zangeres Mariah Carey over het woord ‘diva’.