Portretten van Britse koninginnen tentoongesteld

Meerdere portretten van Britse koninginnen, onder wie de huidige vorstin Elizabeth II, worden tentoongesteld in veilinghuis Sotheby’s in Londen. De expositie is vanaf 28 mei gratis toegankelijk.

Een van de schilderijen die wordt tentoongesteld, is een doek van de huidige koningin dat onderdeel is van de serie Reigning Queens van Andy Warhol. Ook portretten van Mary I, Mary II, Anne, Victoria en Elizabeth I maken onderdeel uit van de tentoonstelling.

Het veilinghuis organiseert de expositie, die tot en met 15 juni te zien is, vanwege het platina jubileum van koningin Elizabeth II. Op 29 juni wordt vanwege diezelfde gelegenheid ook een veiling gehouden. Dan gaan onder meer oude tiara’s en documenten van het Britse koningshuis onder de hamer.