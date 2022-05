Portretten van jubilerende Queen geprojecteerd op Stonehenge

Ook een van de bekendste Engelse bezienswaardigheden heeft een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth. Ter gelegenheid van haar jubileum zijn maandag acht afbeeldingen van de Queen op Stonehenge geprojecteerd, een foto van elk decennium van haar 70-jarige regeringsperiode.

Op een van de verlichte stenen was een zwart-witfoto te zien van de nu 96-jarige Elizabeth tijdens haar kroning in juni 1953. Ook waren er afbeeldingen bij waarop haar liefde voor dieren naar voren komt. Zo was er een foto van een paardrijdende Elizabeth en een afbeelding uit de jaren 60 van de koningin met een van haar geliefde honden. Op weer een andere steen werd een foto getoond van Elizabeth met roze jas en een met bloemen versierde hoed.

Stonehenge is een Unesco-monument en eigendom van de Kroon. De projectie is een van de vele evenementen die worden georganiseerd rondom het jubileum.