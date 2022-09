Premier Antigua en Barbuda: er komt een referendum over republiek

Het Antilliaanse land Antigua en Barbuda houdt binnen drie jaar een referendum over de vraag of het een republiek moet worden. De premier Gaston Browne heeft dat aangekondigd na het overlijden van koningin Elizabeth, die ook vorstin over de eilandengroep was.

Browne ondertekende een document dat Charles III als nieuw staatshoofd van Antigua en Barbuda bevestigde, maar zei minuten later dat hij het referendum wil houden, meldt de krant The Guardian zondag.

De Antilliaanse natie is een van de veertien landen die de Britse monarch als staatshoofd hebben.

“Dit is geen daad van vijandigheid of verschil tussen Antigua en Barbuda en de monarchie, maar de laatste stap om onafhankelijk te worden en zeker te stellen dat we een soeverein land zijn”, aldus de premier. Hij wil wel lid blijven van de Gemenebest.