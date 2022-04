Premier Rutte verwelkomt Harry en Meghan in Den Haag

Premier Mark Rutte heeft zaterdagavond prins Harry en zijn vrouw Meghan tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games verwelkomd. De premier hield een toespraak waarin hij de hertog en hertogin van Sussex welkom heette in “zijn woonplaats”.

In zijn toespraak belichtte de premier ook het Oekraïense team. Vanwege de oorlog was het onduidelijk of de sporters naar Nederland konden reizen voor het sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde militairen. Woensdagavond werd bekend dat het team toch kon komen. “Ik wil graag de sporters in het bijzonder welkom heten. Jullie zijn hier ongetwijfeld met gemengde gevoelens en ernstige zorgen over wat er thuis gebeurt”, aldus de premier. “Sommige leden van uw team kunnen hier niet zijn, omdat ze aan het vechten zijn aan de frontlinies. Net als u denken wij aan hen.”

De premier benadrukte dat “we allemaal” achter Oekraïne staan. “We denken aan Oekraïners in de Invictus-gemeenschap die de ultieme prijs hebben betaald tijdens het vechten in de oorlog. Ze verdienen ons respect in het bijzonder. Weet alsjeblieft dat we allemaal achter je staan. We steunen Oekraïne.” De premier benadrukte verder het belang van sport voor de saamhorigheid van mensen. “Laten we bewijzen dat saamhorigheid en solidariteit het altijd wint van conflicten en onenigheid.”

De Invictus Games duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld. Bij de openingsceremonie is ook onder anderen prinses Margriet aanwezig. Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de sluitingsceremonie.