Premier Truss: we zijn ondersteboven door dood van Queen

De Britse Premier Liz Truss, die dinsdag in deze functie werd aangesteld door Elizabeth II, heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de koningin. “We zijn allemaal ondersteboven door de dood van Queen Elizabeth. Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Het is een grote schok voor het volk en de wereld. Haar geest zal blijven”, zei Truss in een toespraak op televisie.

Truss noemde de vorstin een bron van inspiratie voor haar persoonlijk. “Ze was een voorbeeld voor ons allen. Ze beroerde de levens van miljoenen overal in de wereld. Het is een dag van groot verlies, maar de nalatenschap van koningin Elizabeth is groot. We zullen nader tot elkaar komen in de moeilijke dagen die voor ons liggen om haar leven en dienstbaarheid te prijzen.”

Truss richtte de aandacht vervolgens op de troonopvolger. “De kroon gaat nu door naar koning Charles III. We luiden een nieuw tijdperk in in de geschiedenis van ons geweldige land. We moeten nu de handen ineen slaan en Charles steunen en onze loyaliteit en toewijding tonen. God save the King.”