President Biden in gedachten bij Britse koningin

De gedachten van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn bij de Britse koningin Elizabeth en haar familie, heeft een woordvoerder van het Witte Huis laten weten. Biden is bijgepraat over de toestand van de 96-jarige vorstin, wier artsen donderdag meldden bezorgd te zijn over haar gezondheid.

Tal van politici in en buiten het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit. Onder hen de Canadese premier Justin Trudeau, die twitterde dat zijn gedachten en die van de Canadese bevolking bij de koningin zijn. “We wensen haar beterschap.”

Canada is aangesloten bij het Gemenebest, een groep van meer dan vijftig landen waarvan koningin Elizabeth symbolisch aan het hoofd staat. De secretaris-generaal van de organisatie, Patricia Scotland, zei diep bezorgd te zijn over het nieuws waar Buckingham Palace mee kwam. “Namens elke natie en burger van de Commonwealth-familie stuur ik mijn beste wensen aan Hare Majesteit en de koninklijke familie. Ze zal in mijn gebeden blijven.”