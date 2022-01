Prins Andrew datete mogelijk met Ghislaine Maxwell

Prins Andrew heeft mogelijk gedatet met Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zeggen een vriend van Andrew en Maxwell en een bewaker van Buckingham Palace volgens The Telegraph in de documentaire Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile.

De vriend van het duo, bankier Euan Rellie, zat samen met Maxwell op de universiteit van Oxford en was tijdens verschillende dinertjes te gast die zij samen met Epstein organiseerde, een goede vriend van prins Andrew. Daar beschreef Maxwell Andrew eens “als haar vriend”, en “niet die van Jeffrey”, zegt Rellie bij The Telegraph. “Ik kreeg het gevoel dat prins Andrew en Ghislaine in het verleden waarschijnlijk vriendin en vriend waren geweest.”

Paul Page, een voormalige politiebewaker van het paleis, doet soortgelijke beweringen. Hij en collega’s zouden zich hebben afgevraagd of Andrew en Maxwell “intiem” waren vanwege haar regelmatige bezoeken aan het paleis. “Uit de manier waarop ze het paleis naar believen kon betreden en verlaten, vermoedden we dat ze een intieme relatie met prins Andrew had”, zegt hij.

De zoon van koningin Elizabeth is aangeklaagd door Victoria Giuffre, die stelt dat zij op 17-jarige leeftijd door Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell voor seks is “uitgeleend” aan Andrew. De prins ontkent alle beschuldigingen. Maxwell werd eerder schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York.