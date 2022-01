Prins Andrew levert erelidmaatschap bij prestigieuze golfclub in

Prins Andrew heeft zijn erelidmaatschap van de prestigieuze St. Andrews golfclub in Schotland opgegeven, waar hij sinds 1992 lid van was. Eerder raakte de Britse prins al zijn militaire en koninklijke titels kwijt als gevolg van een procedure die in de Verenigde Staten tegen hem is aangespannen wegens seksueel misbruik.

“Ik kan bevestigen dat The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bericht heeft ontvangen dat de hertog van York afstand zal doen van zijn erelidmaatschap. We respecteren en waarderen zijn beslissing”, zegt een woordvoerder van een van ’s werelds bekendste golfclubs.

Tegen prins Andrew loopt een misbruikzaak die is aangespannen door de inmiddels 38-jarige Virginia Giuffre. Ze beschuldigt de prins ervan dat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. Andrew heeft formeel ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruiken van Giuffre. Over een deel van de punten in de aanklacht zegt Andrew echter over onvoldoende informatie te beschikken om ze te bekennen of te ontkennen.