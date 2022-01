Prins Andrew wil Zwitsers chalet verkopen om advocaten te betalen

Prins Andrew (61) wil zijn chalet ter waarde van zo’n 17 miljoen pond (20 miljoen euro) verkopen om zijn advocaten te kunnen betalen. De zoon van koningin Elizabeth is aangeklaagd door Victoria Giuffre (38), die stelt dat zij op 17-jarige leeftijd door de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell voor seks is “uitgeleend” aan Andrew. Prins Andrew ontkent alle beschuldigingen.

De Britse koningin wil niet helpen met het betalen van de juridische kosten, zegt de Britse krant The Mirror. De hertog van York zou het chalet in het Zwitserse Verbier, dat van hem en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson is, al in september hebben willen verkopen aan een Europese investeerder. Die deal is nog niet afgerond. Nu wil hij de verkoop “met urgentie” afronden, meldt de krant.

Eerder deze week werd nog een hoorzitting gehouden in de Verenigde Staten, waarbij de advocaten van prins Andrew een volwaardige rechtszaak hoopten tegen te houden. De rechter heeft aangegeven “best snel” met een oordeel te komen. Mocht de prins schuldig worden bevonden, dan moet hij mogelijk een schadevergoeding van miljoenen euro’s betalen.

Schikking

De prins was een goede vriend van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel in Manhattan. Giuffre zegt meerdere keren seks te hebben gehad met de prins, waaronder in het huis van Maxwell. Zij werd eind december schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes.

Giuffre heeft multimiljonair Epstein al jaren geleden voor de rechter gedaagd voor seksueel misbruik, wat in 2009 leidde tot een schikking. Ze kreeg 500.000 dollar en stemde ermee in om geen zaken aan te spannen tegen eventuele andere betrokkenen. Deze schikking is afgelopen maandag openbaar gemaakt. Hierin wordt Andrew niet expliciet genoemd. Volgens de prins mag Giuffre geen zaak tegen hem aanspannen wegens de deal, waardoor ze volgens hem afstand heeft gedaan van haar recht om anderen aan te klagen. De rechter leek volgens waarnemers niet onder de indruk van dit argument.

Ook stellen de advocaten van de prins dat Giuffre niet duidelijk kan maken wat haar is aangedaan en wanneer en waar dit zou zijn gebeurd. Dit was een goed punt, vond de rechter, maar het is naar de wet volgens de magistraat nu eenmaal niet nodig dat allemaal in de aanklacht te zetten. Het moet tijdens de procedure zelf betwist worden.