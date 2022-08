Prins Charles accepteerde donatie familie Osama bin Laden

De Britse prins Charles heeft naar verluidt in 2013 een donatie van 1 miljoen pond aangenomen van familieleden van Osama bin Laden, de radicaalislamitische Saudische terrorist die in 2011 werd gedood. Ondanks bezwaren van naaste adviseurs accepteerde Charles het geld voor liefdadigheid, meldt de Britse krant The Sunday Times.

De donatie kwam van twee halfbroers van Bin Laden, onder wie de patriarch van de welvarende Saudische familie. Charles zou zich er persoonlijk mee hebben bemoeid.

De Amerikaanse regering acht Bin Laden verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten. Hij was de oprichter van de terreurorganisatie Al-Qaeda en werd in 2011 door Amerikaanse elite-troepen gedood.