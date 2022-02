Prins Charles bedroefd door dood invloedrijke Britse dj

In het Verenigd Koninkrijk is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Jamal Edwards (31). Prins Charles laat maandag op Twitter weten aan de familie van Edwards te denken. De dj en oprichter van het muzikale platform SBTV overleed zondag. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Edwards was ambassadeur van The Prince’s Trust, de organisatie van prins Charles die jonge mensen helpt hun eigen zaak te starten. “Zijn werk in de muziek, maar ook zijn werk als ambassadeur van een nieuwe generatie – zoals zijn werk voor The Prince’s Trust – waren voor velen een inspiratie”, aldus Charles.

Ook veel Britse artiesten reageren op sociale media bedroefd op het nieuws. Onder anderen Dave, George The Poet en AJ Tracey plaatsten berichten.

Edwards is vooral bekend vanwege SBTV, dat hij in 2006 begon als kanaal op YouTube. Het platform richt zich op het promoten van werk van beginnende artiesten. Onder anderen Ed Sheeran, Jessie J, Rita Ora en Stormzy kregen mede dankzij steun van dat kanaal naamsbekendheid.