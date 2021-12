Prins Charles ‘diep bedroefd’ door dood van zijn favoriete acteur

Prins Charles is verdrietig dat Antony Sher (72), zijn favoriete acteur, is overleden. De Britse prins laat zaterdag in een verklaring weten “diep bedroefd” te zijn door het nieuws dat vrijdagavond werd bekendgemaakt.

Charles kende Sher goed omdat hij jarenlang deel uitmaakte van de Royal Shakespeare Company, het toneelschap waar de prins voorzitter van is. “Ik bewonderde hem enorm vanwege de volmaakte wijze waarop hij zijn vak uitvoerde en elke rol met passie speelde”, aldus de prins. “Ik voel me erg gezegend dat ik hem heb gekend, maar we zijn allemaal een briljante grootheid van het theater verloren.”

Charles wenst de Royal Shakespeare Company en Shers man en regisseur Greg Doran veel sterkte toe. “Zij zullen het grootste verdriet voelen bij het heengaan van een groot man en een onvervangbaar talent.”

Sher vertolkte bij het toneelgezelschap grote rollen als Macbeth en King Lear. De Britse acteur was ook te zien in tientallen grote films, waaronder Shakespeare in Love, Mrs Brown en The Hobbit: The Desolation of Smaug.