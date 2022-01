Prins Charles is trots op zijn zoons om klimaatinspanningen

Prins Charles is erg trots op zijn zonen William en Harry voor hun inzet op het gebied van milieu en klimaatverandering. Dat schrijft de Britse prins in een essay voor het Amerikaanse tijdschrift Newsweek, waarin hij opnieuw waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering.

“Als vader ben ik trots dat mijn zoons dit gevaar erkennen”, aldus Charles. “Mijn oudere zoon William lanceerde recentelijk de prestigieuze Earthshot Prize om verandering te stimuleren, en om in technologieën te investeren die een verschil kunnen maken om onze planeet te herstellen. En mijn jongste zoon Harry vraagt gepassioneerd aandacht voor de impact van klimaatverandering, met name in Afrika, en streeft ernaar om zijn goede doel klimaatneutraal te laten zijn.”

Charles herhaalt aan het einde van zijn essay dat het nu het moment is om te handelen. “De blik van onze kinderen en kleinkinderen is op ons gericht. Nu we een nieuw jaar ingaan, is er geen moment te verliezen.”