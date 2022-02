Prins Charles maakt Southend-on-Sea officieel een stad

Prins Charles reist op 1 maart af naar Southend-on-Sea om stadsrechten uit te delen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de vorig jaar vermoorde parlementariër David Amess in vervulling. Amess lobbyde twintig jaar voor stadsrechten voor de badplaats in Essex, de belangrijkste plaats in zijn kiesdistrict.

Een dag nadat Amess werd vermoord maakte koningin Elizabeth bekend dat Southend-on-Sea officieel een stad wordt als eerbetoon aan de parlementariër. Charles gaat de rechten dinsdag overhandigen, zijn vrouw Camilla gaat met hem mee naar de jongste stad van Engeland, de 52e. “We zijn enorm vereerd dat de koninklijke hoogheden ons bezoeken op wat zonder twijfel een bijzondere dag wordt voor onze nieuwe stad”, zei burgemeester Margaret Borton tegen de BBC. Zij verwacht dat de overhandiging van de rechten “een speciaal moment” wordt.

Nadat Charles de stadsrechten heeft overhandigd, krijgen hij en Camilla een rondleiding door een deel van de badplaats. Ze gaan in gesprek met inwoners en de reddingsbrigade. Ook de officiële opening van een nieuwe Pier-trein, die publiek van de kust naar de pier brengt, is in handen van Charles en Camilla.