Prins Charles opent nieuwe campus Royal College of Music

Prins Charles heeft donderdag in Londen de nieuwe campus van het het Royal College of Music geopend. De prins van Wales hield een toespraak en luisterde naar de muziek van een aantal studenten.

Vlak voor aanvang van zijn openingsspeech ontmoette Charles een aantal studenten van de opleiding. Hij sprak onder meer met fluitiste Amy Gillen en luisterde naar de Franse masterstudent Apolline Khou, die het klavecimbel bespeelde. Het is bekend dat Charles een groot liefhebber is van opera en klassieke muziek.

Het Royal College of Music werd in 1883 geopend door de toenmalige prins van Wales, de latere koning Edward VII. Koningin Elizabeth is officiële beschermheilige van het college, terwijl Charles sinds 1993 president van opleiding is. Vele bekende Britse musici volgden hun opleiding aan het RCM in Londen.