Prins Charles steunt bevolking van Tonga na vulkaanuitbarsting

Prins Charles heeft steun betuigd aan de inwoners van Tonga na de vulkaanuitbarsting van vorige week zaterdag. De Britse troonopvolger heeft, net als zijn moeder koningin Elizabeth, een bericht gestuurd aan de koning van de eilandstaat.

“We kunnen ons haast niet voorstellen met welke vreselijke uitdagingen u en uw volk te maken hebben en we denken aan iedereen die rouwt, gewond is, wiens huis is vernietigd en aan de mensen die wachten op nieuws over hun familie en vrienden”, schrijft Charles mede namens zijn vrouw Camilla aan koning Tupou VI.

Koningin Elizabeth stuurde eerder deze week al een bericht aan de koning. “Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de mensen die nu gezamenlijk bezig zijn om de schade te herstellen”, aldus de Queen.

De onderzeese vulkaan bij Tonga barstte vorige week zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. Volgens de Verenigde Naties is meer dan 80 procent van de 100.000 inwoners getroffen door de ramp. Zeker vijf mensen kwamen om het leven.