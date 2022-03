Prins Charles steunt slachtoffers van overstromingen in Australië

Prins Charles heeft in een verklaring zijn steun betuigd aan alle slachtoffers van de overstromingen in de Australische staten Queensland en New South Wales. De Britse prins wijdt de vele regen en bosbranden in het gebied aan klimaatverandering en stelt dat dit soort extreme weersomstandigheden de afgelopen jaren normaal zijn geworden.

Charles en zijn vrouw Camilla zeggen geschrokken te zijn en mee te leven met de slachtoffers van de overstromingen in de Australische staten. “Ik heb veel van de getroffen gebieden bezocht in de afgelopen jaren, dus ik ben zeer geschokt door het zien van de overstromingen in deze landelijke gebieden en in steden als Brisbane en Sydney”, stelt Charles.

De prins beschrijft hoe hij “straten zag veranderen in snelstromende rivieren en dat het waterpeil tot aan de daken van de huizen steeg”. Ook zag hij hoe hulpdiensten hun uiterste best deden om mensen uit de buurt te redden. “Het is ontzettend verdrietig om te zien dat duizenden huizen verlaten en onherstelbaar zijn.”

Klimaatverandering

Volgens Charles begint het steeds normaler te worden dat er in de wereld extreme weersomstandigheden als deze overstromingen of de zware bosbranden van twee jaar geleden zijn. “Klimaatverandering gaat niet alleen om stijgende temperaturen. Het gaat ook om een toename in en intensiteit van gevaarlijke weersomstandigheden die ooit als zeldzaam werden beschouwd”, aldus Charles in zijn brief.

De 73-jarige zegt in gedachten bij de getroffen Australiërs te zijn, maar spreekt ook zijn bewondering uit voor de onzelfzuchtige rol die de betrokkenen bij de reddingsoperaties en herstelwerkzaamheden spelen. “Door eerdere overstromingen weet ik dat er nog een aantal pijnlijke maanden van opruim- en herstelwerkzaamheden aankomen”, besluit Charles. “Mijn grote bewondering voor de veerkracht, de moed en het medeleven van het Australische volk op momenten als deze kent dan ook geen grenzen.”