Prins Charles tijdens bezoek aan Canada benoemd tot ere-Ranger

De Britse prins Charles is tijdens de laatste dag van zijn bezoek aan Canada benoemd tot ere-Ranger. De prins was samen met zijn vrouw Camilla in het Fred Henne Territorial Park in de Northwest Territories, om daar stil te staan bij het 75-jarig bestaan van de Canadian Rangers.

Charles ontmoette een aantal leden van de Canadian Rangers en kreeg uitleg over hun verschillende werkzaamheden. Op een video die van het bezoek werd gedeeld, is te zien hoe de prins ook op een sneeuwscooter gaat zitten.

Prins Charles is overigens niet de enige die de eretitel heeft ontvangen. Zijn zoons William en Harry kregen die titel in 2009. Catherine, de vrouw van William, kreeg de onderscheiding twee jaar later toen ze met haar man een bezoek bracht aan de Northwest Territories.

Charles en Camilla waren sinds dinsdag voor een driedaags bezoek aan het land dat onderdeel uitmaakt van het Britse gemenebest. De reis is georganiseerd in het kader van het jubileum van koningin Elizabeth, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit. Tijdens de reis was er speciale aandacht voor de inheemse bevolking van Canada. Op de laatste dag bezochten zij in de stad Yellowknife samen een inheemse gemeenschap en nam Camilla een kijkje op een school waar een lokaal dialect wordt onderwezen.