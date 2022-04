Prins Charles: we kunnen veel leren van ramadan

Prins Charles heeft bij het begin van de vastenmaand alle moslims “een gezegende ramadan” toegewenst. In een officieel bericht schrijft de zoon van koningin Elizabeth dat “we allemaal veel kunnen leren van de gedachte achter de ramadan”.

“Niet alleen de vrijgevigheid, maar ook de onthouding, dankbaarheid en saamhorigheid in het gebed”, schrijft Charles, mede namens zijn vrouw Camilla. “Het zal velen over de hele wereld veel troost bieden tijdens deze gezegende maand.” Honderden miljoenen moslims over de hele wereld beginnen zaterdag aan de vastenmaand en zij mogen een maand lang van het ochtendgloren tot in de avond niet eten, niet drinken, niet vrijen en niet roken. Ze moeten juist extra aan liefdadigheid doen. De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning.

Charles blijft naar eigen zeggen verbaasd over “de vrijgevigheid van geest en goedhartige gastvrijheid van moslims”. “Ik ben er zeker van dat naarmate we meer onzekere tijden beleven, waarin velen worstelen met toenemende uitdagingen, de moslimgemeenschap opnieuw een bron zal zijn van de immense liefdadigheidsactiviteiten die tijdens ramadan worden ondernomen.”