Prins Charles weer aan het werk na isolatie

Prins Charles gaat naar verwachting vrijdag voor het eerst weer aan het werk. Volgens Britse media is de Britse troonopvolger, die vanwege een coronabesmetting in quarantaine zat, dan in Wales.

Charles werd vorige week positief getest op het coronavirus. Zijn echtgenoot Camilla was aanvankelijk niet besmet, maar maandag werd bekend dat ze toch een positief testresultaat had gekregen.

De prins had koningin Elizabeth vlak voor zijn positieve test nog gezien, maar Buckingham Palace wilde niet zeggen of zij ook besmet was. De Queen kreeg woensdag weer fysiek bezoek.