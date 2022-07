Prins Charles wil aandacht voor klimaatverandering in weerbericht

Prins Charles vindt dat de klimaatcrisis meer aandacht moet krijgen bij de weerberichten na het nieuws, meldt de BBC. De prins van Wales en zijn vrouw Camilla zijn dinsdag begonnen aan hun driedaagse bezoek aan Wales en bezochten ook BBC Wales in Cardiff.

Charles, die samen met Camilla een rondleiding kreeg door het nieuwe hoofdkwartier, vertelde weerman Derek Brockway dat hij “gefrustreerd” is dat er niet voldoende wordt bericht over de klimaatcrisis. “Het wordt tijd dat eens wordt genoemd waarom het zo belangrijk is.”

Daarop antwoordde Brockway dat ze zullen proberen zulk nieuws meer mee te nemen. De weerman vertelde Charles dat zijn interesse in het weer begon in 1976, de tijd waarin hij besloot meteoroloog te willen worden. Daarop antwoordde de prins: “Ik vind het altijd boeiend om meer over het lokale weer te weten.”

De prins van Wales uit geregeld zijn zorgen over het klimaat. Zo zei hij eerder dit jaar dat de tijd om in actie te komen “snel opraakt”. Ook de rest van de Britse koninklijke familie besteedt aandacht aan klimaatverandering. Zo meldde koningin Elizabeth in beelden die werden getoond tijdens het jubileumconcert dat niet alleen haar overleden echtgenoot prins Philip, maar ook haar zoon Charles en kleinzoon William zich inzetten voor de planeet. “Ik kan niet trotser zijn.” Daarna benadrukte prins William in een speech bij het jubileumconcert dat de bescherming van de planeet belangrijk is.