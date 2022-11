Prins Edward bezoekt botanische tuinen met president Zuid-Afrika

Prins Edward heeft woensdag de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa vergezeld tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De jongste broer van koning Charles ging samen met de president naar de koninklijke botanische tuinen in Kew.

Het bezoek aan de tuinen vond plaats in het kader van samenwerking op het gebied van wetenschap en natuurbehoud tussen Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. In de wereldberoemde tuinen groeien onder meer planten die van oorsprong uit Zuid-Afrika komen. Het duo nam bijvoorbeeld een kijkje bij de koningsprotea, de nationale bloem van Zuid-Afrika. Voor het staatsbanket op maandag werd de nationale bloem al nagemaakt van suiker en eetbare kleurstoffen.

Later reisden Edward en de president door naar het Francis Crick Institute in Londen. Bij het biomedische onderzoekscentrum kregen zij onder meer te horen over technologie die in Afrika wordt gebruikt om infectieziektes op te sporen. Ook spraken zij daar met enkele Zuid-Afrikaanse wetenschappers en studenten.

Ramaphosa zal later op woensdag de Britse premier Rishi Sunak nog ontmoeten. In de avond zal hij formeel afscheid nemen van koning Charles op Buckingham Palace.