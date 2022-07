Prins Edward versiert lintjes in de dierentuin met schooljeugd

Prins Edward heeft deze week een bezoek gebracht aan de dierentuin van Bristol, die 186 jaar geleden werd geopend. Het Britse hof deelt dinsdag foto’s van het bezoek waarbij de graaf van Wessex onder meer samen met kinderen kleurrijke lintjes versierde.

De derde zoon van koningin Elizabeth sprak in de dierentuin onder meer met medewerkers van het park. Ook versierde hij samen met een aantal basisschoolkinderen lintjes. Hierop moesten zij hun favoriete herinnering aan de dierentuin opschrijven. De lintjes worden gebundeld en tentoongesteld tijdens de festiviteiten die deze zomer in de dierentuin van Bristol plaatsvinden.

Afgelopen weekend was prins Edward nog in Gloucestershire. Hier reikte hij de zogenaamde Platinum Jubilee Medals uit aan officieren en soldaten van The Royal Wessex Yeomanry. Dit is het enige gepantserde reserveregiment van het Britse leger.