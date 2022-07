Prins Edward wenst deelnemers Commonwealth Games succes

Prins Edward heeft donderdag de deelnemers aan de Commonwealth Games succes gewenst met hun aanstaande sportprestaties. In een bericht op het Instagramaccount van het Britse koningshuis schrijft de hertog van Wessex donderdag te hopen dat alle bij het 11-daagse sportevenement betrokken mensen gaan genieten.

“Het podium staat en de show staat op het punt te beginnen”, schrijft Edward, die als vicebeschermheer aan het evenement verbonden is. “Aan iedereen die betrokken is bij de productie, of het nu achter de schermen of front-of-house is: bedankt, veel succes en geniet ervan. Ik weet uit al je voorbereidingen dat je van Birmingham 2022 een briljante en onvergetelijke ervaring wilt maken.”

De jongste zoon van koningin Elizabeth, die zich vanwege zijn rol geregeld zal laten zien op het sportevenement, hoopt dat betrokkenen met hun deelname als inspiratie zullen dienen. “Het zijn degenen die daadwerkelijk het podium moeten betreden, de artiesten en degenen die op het punt staan ​​te strijden, die ik bijzonder veel succes wens, om het beste uit jezelf te halen en de volgende generatie te inspireren. Wat je rol of betrokkenheid ook is, ik hoop dat je een ervaring van je leven hebt en geniet van elk moment.”

De Commonwealth Games, georganiseerd in de stad Birmingham, gaan donderdagavond van start en beloven het grootste sportfestival in het Verenigd Koninkrijk te worden sinds de Olympische Spelen in Londen tien jaar geleden. Queen Elizabeth zal er vanwege haar kwetsbare gezondheid niet bij zijn.