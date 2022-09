Prins George en prinses Charlotte bij begrafenis Elizabeth

Prins George en prinses Charlotte, de oudste kinderen van prins William en prinses Catherine, zijn maandag aanwezig bij de begrafenis van koningin Elizabeth. Dat heeft Buckingham Palace zondagavond bekendgemaakt.

George (9) en Charlotte (7), respectievelijk tweede en derde in lijn van troonopvolging, zullen samen met de familie in een processie achter de kist lopen als deze Westminster Abbey wordt binnengedragen. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla lopen voorop in de stoet, gevolgd door prinses Anne en haar man Tim Laurence, prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie.

Daarna volgen prins William en prinses Catherine met George en Charlotte. Hun oom en tante prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn daarna aan de beurt, gevolgd door andere leden van de koninklijke familie. Britse media verwachten de kinderen later op de dag ook bij de dienst in St. George’s Chapel in Windsor.

Louis, het 4-jarige broertje van George en Charlotte, blijft thuis.