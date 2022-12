Prins Harry: ben weerhouden van het zien van mijn oma

De Britse prins Harry is van mening dat hij ervan is “weerhouden” om zijn grootmoeder koningin Elizabeth te zien. In de vijfde aflevering van de documentaire Harry & Meghan, zegt Harry dat de Queen hem had uitgenodigd om te komen praten, maar dat dat ineens niet meer doorging toen hij en Meghan op het vliegveld in het Verenigd Koninkrijk landden.

“Ze wist dat we het moeilijk hadden”, zegt Harry. “En dus nodigde ze mij en Meghan uit. Toen het stel uit Vancouver overkwam, kreeg het echter te horen dat Elizabeth het druk had. Harry zegt dat hij zijn grootmoeder opbelde. “Ze zei me dat haar was verteld dat ze het te druk had. Wow… dacht ik.”

“Dit is wanneer een familie en een familiebedrijf met elkaar botsen”, zegt Meghan over het voorval. “Ze zorgden ervoor dat hij de Queen niet kon zien, maar ze zorgden er vooral voor dat een kleinzoon zijn eigen oma niet kon zien.”