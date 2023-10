Prins Harry is zondag in Texas voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Britse prins woont de race bij en nam eerder op de dag al een kijkje achter de schermen van het circuit.

Harry werd gespot in de garage van het Mercedes-team. Daar maakte hij een praatje met de autocoureurs.

De prins wordt niet vergezeld door zijn vrouw Meghan, maar is wel met wat vrienden op het vliegtuig gestapt. Harry is groot liefhebber van autosport en is vaker bij races aanwezig.