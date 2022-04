Prins Harry digitaal bij training Britse sporters Invictus Games

Prins Harry heeft digitaal de laatste training van het Britse team voor de Invictus Games bijgewoond. De hertog van Sussex verscheen als verrassing op een groot scherm om de sporters alvast veel succes te wensen voor het internationale toernooi dat op 16 april begint in Den Haag, zo is te zien in een video die de Invictus Games heeft gedeeld.

De door de prins bedachte Invictus Games, voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt, zouden eigenlijk al in 2020 in Den Haag worden gehouden maar dat ging vanwege corona niet door. Volgens Harry hebben de sporters zich daarom extra goed kunnen voorbereiden op het toernooi. “Jullie begrijpen dat niemand, en niet alleen jullie, maar niemand een excuus heeft om nu niet fit te zijn”, zo grapte hij.

De prins stelde enkele vragen aan het team, maar wilde de Britten vooral geluk wensen. “Voor mij hebben jullie nu al goud gewonnen.”

De Invictus Games worden van 16 tot en met 22 april gehouden. Harry komt naar Nederland voor het sportevenement. Ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet, erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020, zijn aanwezig.