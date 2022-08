Prins Harry doet mee aan polotoernooi voor goed doel

Prins Harry doet donderdag mee aan een polotoernooi in de plaats Aspen in de Amerikaanse staat Colorado. Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Sentebale, een organisatie waarvan de hertog van Sussex mede-eigenaar is en die zich inzet voor mensen met hiv in de Afrikaanse landen Lesotho en Botswana.

Harry “kijkt ernaar uit” om voor het goede doel te paard te gaan zitten . “Het bedrag dat we dit jaar inzamelen zal op een kritiek moment worden geïnvesteerd in deze gemeenschappen, aangezien de pandemie de ongelijkheid heeft verergerd.”

De prins richtte de stichting zestien jaar geleden op en koos voor de naam Sentebale, dat in de Afrikaanse taal Sesotho het woord is voor zijn moeders favoriete bloem: het vergeet-mij-nietje. Harry wil met de organisatie het werk van prinses Diana in Afrika voortzetten.