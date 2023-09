Prins Harry en Macklemore grappen over samen album uitbrengen

Prins Harry heeft zondag bij de Invictus Games in Düsseldorf een ontmoeting gehad met rapper Macklemore. Op Instagram deelt de artiest een foto van hen samen.

“Deel dit bericht 2000 keer en Harry en ik zullen ons album droppen”, schrijft Macklemore grappend bij de foto. Hij roept zijn volgers daarnaast op om een naam te bedenken voor het muzikale duo.

De Invictus Games, een sportevenement voor veteranen, is dit jaar van 9 tot en met 16 september in Düsseldorf. De prins heeft het evenement opgezet. Macklemore trad zondag bij de opening op met nummers als Thrift Shop en Can’t Hold Us.