Prins Harry en Meghan in New York voor Nelson Mandela Dag

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn maandag aangekomen in New York. De hertog en hertogin van Sussex wonen in het gebouw van de Verenigde Naties een bijeenkomst bij ter gelegenheid van Nelson Mandela Dag.

Volgens aanwezige media arriveerden Harry en Meghan hand in hand. De prins zal er een toespraak houden over klimaatverandering. Ook spreken de twee daarna met ambassadeurs van de VN.

Op Nelson Mandela Dag, de geboortedag van de in 2013 overleden oud-president en anti-apartheidsstrijder, worden mensen opgeroepen zich belangeloos in te zetten voor een ander. Traditiegetrouw is dat 67 minuten lang: het aantal jaren dat Mandela zich actief heeft ingezet voor mensenrechten en gelijkheid.