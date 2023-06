Prins Harry en Meghan minder populair bij Britten

Britten zijn minder te spreken over prins Harry en zijn vrouw Meghan. In een opiniepeiling van het bureau YouGov staat volgens Britse media dat de populariteit van de Sussexes is gedaald sinds januari. Het koppel kwam de afgelopen maanden in het nieuws vanwege onder meer Harry’s rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) en een vermeende “bijna catastrofale” achtervolging van paparazzi in New York.

De populariteit van Meghan is, sinds ze in 2017 wordt meegenomen in de peiling, nog nooit zo laag geweest. Ruim 68 procent van de 2.014 respondenten heeft een negatief beeld over haar. Bij het wegstrepen van mensen met een positief beeld tegen die met een negatief beeld komt de score van Meghan op -47. In januari was dat nog -42. Harry staat op -36, dat was een paar maanden geleden -38.

De populairste Britse royal is prinses Anne met een score van +60. Ook over koning Charles zijn Britten te spreken. Zes van de tien ondervraagden is positief over hem.