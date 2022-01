Prins Harry en Meghan vragen Spotify veranderingen door te voeren

Prins Harry en Meghan vragen Spotify om veranderingen op het platform door te voeren, om zo desinformatie tegen te gaan. Dat deelt een woordvoerder van hun productiebedrijf Archewell Audio in een verklaring. Vorige week ontstond ophef rondom het platform, omdat hierop desinformatie over het coronavirus verspreid zou worden.

Harry en Meghan tekenden eind 2020 een miljoenendeal met Spotify om voor het bedrijf podcasts te gaan maken, die “een gemeenschap helpen opbouwen door gedeelde ervaringen, verhalen en waarden.” Het stel is “vastbesloten” om hun werk samen “voort te zetten”, zo is in de verklaring te lezen, maar vraagt het platform wel wijzigingen aan te brengen.

Harry en Meghan zouden al in april vorig jaar contact hebben gehad met het platform om hun “bezorgdheid over de al te reële gevolgen van desinformatie over covid-19 op het platform te uiten” en “blijven hun zorgen uiten naar Spotify”.

Vorige week tekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen. In deze veelbeluisterde podcast van Joe Rogan komen regelmatig onwaarheden over het coronavirus voorbij. Ook de Canadese zanger Neil Young uitte kritiek over de podcast en heeft zijn muziek van het platform laten halen. Onder anderen singer-songwriter Joni Mitchell volgde zijn voorbeeld.