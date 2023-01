Prins Harry had schuldgevoel door ontbreken emotie bij dood Diana

Prins Harry voelde zich “schuldig” dat hij na de dood van zijn moeder prinses Diana geen emotie kon tonen. De hertog van Sussex huilde slechts een keer om haar overlijden, zo vertelt hij in het ITV-interview dat zondag wordt uitgezonden. Dat gebeurde volgens hem tijdens de begrafenis.

Harry was nog maar 12 jaar oud toen prinses Diana in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs. “Iedereen weet waar ze waren en wat ze deden op de avond dat mijn moeder stierf”, zegt Harry in een videofragment van het interview dat al is vrijgegeven.

Volgens Harry was het voor hem en zijn broer prins William “vreemd” om in de dagen daarna buiten bij de hekken van Kensington Palace bij de groeiende bloemenzee te kijken. “Er lagen 50.000 boeketten voor onze moeder en wij stonden daar glimlachend mensen de hand te schudden”, aldus de prins. Hij zegt dat hij zich daar schuldig over voelt.

Natte handen

De hertog van Sussex herinnert zich ook dat de handen van de mensen in het publiek vaak nat waren. “Wij konden dat niet begrijpen maar dat kwam door alle tranen die ze wegveegden. Voor iedereen voelde het alsof ze onze moeder kenden, en de twee mensen die het dichtst bij haar stonden, haar twee meest geliefde mensen, konden op dat moment geen enkele emotie tonen.”

Het ITV-interview is een van de vele interviews die Harry gaf naar aanleiding van zijn aanstaande memoires Spare. Zondag komt ook het gesprek dat hij had met Anderson Cooper voor CBS News uit. Maandag volgt een interview bij Good Morning America en woensdag nog eentje bij The Late Show with Stephen Colbert.