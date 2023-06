Prins Harry herinnert zich signalen van telefoonhacking

Prins Harry kan zich voorbeelden herinneren die erop zouden moeten wijzen dat zijn telefoon gehackt was. De voorbeelden noemt de Britse prins in zijn geschreven getuigenverklaring die dinsdag werd behandeld tijdens de rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN).

Harry beschuldigt de uitgever van The Mirror van het hacken van zijn telefoon. Met de daardoor verkregen informatie zouden artikelen over zijn privéleven zijn geschreven. In de getuigenverklaring geeft de prins enkele voorbeelden waardoor hij wist dat zijn telefoon was gehackt. “Ik herinner me dat ik meerdere keren een voicemail binnenkreeg die niet nieuw was – iets wat ik toeschreef aan een technische storing – of zelfs aan het feit dat ik de avond ervoor te veel had gedronken en vergeten was dat ik ernaar had geluisterd”, verklaarde hij.

Ook kreeg Harry naar eigen zeggen vaak de vraag of hij een voicemail had gehad. “En soms keek ik dan in mijn voicemail, maar kon ik niks vinden.”

Signalen

De prins zegt dat hij nu weet dat dit signalen zijn dat zijn telefoon gehackt was. “Ik geloof dat zowel de voicemailberichten van mijzelf als die van mijn kennissen gehackt zijn door de aangeklaagde.”

Harry wordt dinsdag in het hooggerechtshof ondervraagd over zijn getuigenverklaring en de tientallen artikelen die volgens hem aantonen dat informatie “onrechtmatig” is verkregen. Volgens MGN is het in ieder geval bij een artikel uit 1996 niet mogelijk dat de mobiele telefoon van de prins was gehackt omdat hij er toen nog geen had.

De prins reageerde in de getuigenbank dat zijn moeder Diana hem belde op een vaste telefoon die volgens hem ook gehackt zou kunnen zijn. Dat noemde de advocaat van de uitgeverij “speculatie”.