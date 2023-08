Prins Harry komt paar dagen naar VK omstreeks sterfdag Elizabeth

Prins Harry zal vanwege de sterfdag van koningin Elizabeth enkele dagen in Groot-Brittannië zijn, ondanks het feit dat hij van de familiebijeenkomst is uitgesloten. Dat melden diverse Britse media. Koning Charles en koningin Camilla zullen naar verwachting stilstaan bij de aangrijpende dag in Balmoral, omringd door familie, maar dus zonder Harry.

De hertog van Sussex, zoals de 38-jarige prins ook bekendstaat, zal begin september in Groot-Brittannië zijn voor een evenement voor WellChild, een liefdadigheidsinstelling voor ernstig zieke kinderen. Dat evenement vindt een dag voor de sterfdag van de koningin plaats. Elizabeth stierf op 8 september 2022.

Hoewel Harry’s vrouw Meghan Markle in het verleden ceremonies heeft bijgewoond, wordt niet verwacht dat ze met Harry in het Verenigd Koninkrijk zal verschijnen. Wel wordt ze enkele dagen later in Europa verwacht. De hertog en hertogin van Sussex zijn een dag na de sterfdag van Elizabeth namelijk in het Duitse Düsseldorf om de aftrap te geven voor de Invictus Games.

Harry en Meghan verlieten Groot-Brittannië in 2020 en hebben sindsdien herhaaldelijk de koninklijke familie bekritiseerd.