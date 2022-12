Prins Harry: koningshuis speelt vieze spelletjes

Door het Britse koningshuis wordt regelmatig nieuws gelekt en worden verhalen verspreid. Dat beweert prins Harry in de nieuwste trailer voor de zesdelige Netflixdocuserie Harry & Meghan. De hertog van Sussex spreekt in de video over “een vies spelletje” dat wordt gespeeld.

In de trailer wordt niet duidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld. Wel worden vergelijkingen gemaakt tussen Harry’s vrouw Meghan en zijn moeder prinses Diana, die beide veel media-aandacht kregen als echtgenoten van prinsen.

Harry herhaalt in de trailer ook dat hij “doodsbang was dat de geschiedenis zich ging herhalen”. Prinses Diana overleed in 1997 in Parijs bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi. Bronnen stellen in de documentairereeks ook dat er een “oorlog tegen Meghan” werd gevoerd, “ten goede van anderen”.

Harry & Meghan is een zesdelige documentaireserie over de relatie van het stel en wat zij hebben meegemaakt als leden van de Britse koninklijke familie. De eerste drie afleveringen komen donderdag uit. Een week later volgen de andere drie delen.