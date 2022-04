Prins Harry krijgt in Nederland wél politiebeveiliging

Prins Harry krijgt in Nederland, in tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk, wél politiebeveiliging. De Britse prins werd dinsdag tijdens de Invictus Games in Den Haag naar de zwemfinales begeleid door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en in een gepantserde auto vervoerd, zo was te zien. Het is de eerste keer sinds de start van het sportevenement dat de prins op de openbare weg werd afgezet en dat zijn vervoer in beeld werd gebracht. In het Verenigd Koninkrijk krijgt de hertog van Sussex geen politiebeveiliging, omdat hij zijn koninklijke taken heeft neergelegd.

De beveiliging van prins Harry is omstreden, omdat de rechter in zijn geboorteland eerder bepaalde dat de prins daar geen politiebeveiliging meer krijgt sinds hij zijn koninklijke taken twee jaar geleden heeft neergelegd. De Amerikaanse gewapende beveiligingsdienst die Harry en Meghan in Amerika zelf inhuren krijgt geen toegang tot bepaalde Britse documenten die de veiligheid van de familie zouden moeten waarborgen. “Zonder die veiligheid zijn prins Harry en zijn familie niet in staat terug te keren naar zijn thuis”, liet een woordvoerder van het paar eerder weten. Eerder werd al bekend dat Harry en Meghan ook zelf een beveiliger, een voormalig bodyguard van de Amerikaanse presidenten George W. Bush en Barack Obama, hebben meegenomen naar de Invictus Games.

De DKDB hoort bij de Landelijke Eenheid van de politie in Nederland. De DKDB verzorgt onder meer de beveiliging van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, bedreigde politici als Geert Wilders en diplomaten. De Dienst Bewaken, Beveiligen en Burgerluchtvaart (DB3) onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, geeft namens de minister van Veiligheid en Justitie beveiligingsopdrachten aan de DKDB.

Ministerie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet in te willen gaan op vragen over beveiliging. Ook de woordvoerder van de hertog van Sussex doet geen uitlatingen over beveiligingszaken. De organisatie van de Invictus Games liet eerder al weten dat het zelf de evenementbeveiliging regelt en dat “beveiligingsoverheden” de beveiliging van individuele personen regelen.

Het is de eerste keer sinds Harry en Meghan hun koninklijke taken twee jaar geleden neerlegden dat het stel in de openbaarheid buiten Amerika is verschenen. Vanwege de veiligheidszorgen was het stel eerder dit jaar niet bij de herdenkingsdienst van Harry’s opa, prins Philip. Vlak voor hun bezoek aan Den Haag hebben Harry en Meghan een kort bezoek aan koningin Elizabeth gebracht. Naar verluidt ging Meghan maandag weer terug naar Verenigde Staten. Dat wordt wegens veiligheidsredenen echter niet bevestigd.