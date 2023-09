Prins Harry krijgt Invictus Games-zwemslip cadeau

Prins Harry is woensdag tijdens de Invictus Games in Düsseldorf verrast met een cadeautje. De prins, de bedenker van het sportevenement voor gewonde veteranen, kreeg een zwemslip met daarop de vlaggen van de deelnemende landen.

Harry kreeg het kledingstuk van de Australische rolstoelbasketballers. De prins en zijn vrouw Meghan moesten lachen om de verrassing, is te zien op foto’s.

Het koppel was bij de wedstrijd tussen Australië en Oekraïne. Harry en Meghan spraken met de deelnemers, deelden handtekeningen uit en namen vervolgens plaats op de tribune. Daar deden de twee enthousiast mee aan een wave.

Het is de eerste dag van Meghan bij de Invictus Games. Ze vloog later dan gepland vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland omdat ze thuis met de kinderen meer tijd nodig had, legde ze dinsdagavond uit. Harry is er al sinds de opening van het toernooi op zaterdag. De Invictus Games duren tot en met komende zaterdag.