Prins Harry: mijn beste vrienden zouden nooit met de pers praten

De beste vrienden van prins Harry zouden nooit met de pers praten. Dat zei de Britse prins woensdag in het hooggerechtshof in Londen in een reactie op een onthullend stuk over zijn relatie met Chelsy Davy in 2007. De Britse krant Daily Mirror berichtte toen op basis van vrienden van Harry dat de twee uit elkaar waren, terwijl Harry die info naar eigen zeggen nooit met iemand had gedeeld.

De krant schreef een deel van de informatie toe aan vrienden. Iets wat onmogelijk is, aldus Harry, “want op dit punt deelden Chelsy en ik nog niets met anderen”. Daarnaast benadrukte de zoon van koning Charles dat zijn beste vrienden nooit informatie zouden lekken als ze die wel hadden gehad.

Harry beschuldigt Mirror Group Newspapers (MGN), de uitgever van onder meer de tabloid The Mirror, van het onrechtmatig verzamelen van informatie, bijvoorbeeld door het aftappen van voicemails. “Ik heb wel de voicemail van Chelsy ingesproken en in die berichten de status van onze relatie besproken”, aldus Harry. “Dat vind ik wel erg verdacht.”

Het is Harry daarnaast niet duidelijk waarom de krant het “noodzakelijk vond erover te publiceren”, aldus de 38-jarige prins. “Het was duidelijk een vervelende tijd voor ons beiden en ik begrijp niet wat het publieke belang is om al deze persoonlijke informatie openbaar te maken.”