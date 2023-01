Prins Harry nog steeds bovenaan Nederlandse bestsellerlijst

De memoires van prins Harry blijven het goed doen in Nederland. Hij staat met de Nederlandse vertaling Reserve voor de tweede week op de eerste plek van de Bestseller 60.

Ook de Britse bestsellerlijst voert Harry nog steeds aan. Het is in Groot-Brittannië het snelst verkopende non-fictieboek ooit.

Het boek van de prins, dat op 10 januari uitkwam, werd de afgelopen weken veelvuldig besproken in de media. Harry heeft het in zijn boek over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie en zijn verslechterde band met broer prins William en vader koning Charles.